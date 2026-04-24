月島ホールディングスが大幅続伸している。２３日の取引終了後に集計中の２６年３月期連結業績について、売上高が従来予想の１４４０億円から１４９０億円（前の期比７．０％増）へ、営業利益が９５億円から９８億円（同９．９％増）へ、純利益が１５０億円から１６９億円（同２．５倍）へそれぞれ上振れて着地したようだと発表しており、好材料視されている。豊富な受注済み案件の進捗に加えて、政策保有株式の売却により