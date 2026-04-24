『ナポリタンスパゲッティ』【画像で見る】麺と具を一度に調理でスピーディーに作れる「ナポリタンスパゲッティ」大人気の料理、パスタ。ワンプレートで出せてお手軽そうに見えても実は鍋で麺をゆでながらフライパンで具を調理して…と案外手間のかかるもの。そんなパスタをフライパン1つで作る方法があるんです！今回は麺と具を一度に調理して作るナポリタンをご紹介しますえっ、麺と具を一度に調理！？ フライパン１つで作るス