豚こまたっぷりガレット【画像で見る】おつまみにもおすすめ「豚こまたっぷりガレット」いろいろな料理に使える豚こま肉。脱マンネリにガレットはいかがでしょうか。今回は料理家の今井亮さんに豚こまとじゃがいものせん切りと混ぜてこんがり焼いたガレットを教わりました。豚こまを刻んで使用することで、ひき肉よりも肉感がアップします！レシピを教えてくれたのは料理家の今井亮さん▷教えてくれたのは今井 亮さん料理家。