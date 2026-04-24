コンフィはグリルやローストとどう違うの？【画像を見る】コンフィの意味は『保存する』？フランス伝統の調理法と、肉を劇的に柔らかくするコツ「コンフィ」という肉料理、グリルやローストと似ているようで、「いったいどんな料理なの？」と思っている方も多いのではないでしょうか。そこで、フランス料理の知恵が詰まったコンフィの基本から、自宅で失敗なく作るためのポイントを解説。さらに、ご家庭で手軽に作れるおすすめレシ