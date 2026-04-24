サウジアラビア代表が、ワールドカップ開幕を目前に控えたタイミングで指揮官交代に踏み切った。サウジアラビアサッカー連盟（SAFF）は４月23日、同国代表の新監督にヨルゴス・ドニス氏が就任したと発表した。電撃的な決断だった。同17日には、フランス人指揮官エルベ・ルナール監督の解任が『RMC Sport』や『ESPN』など複数メディアによって報じられていた。ルナール前監督は、カタール・ワールドカップでもチームを率いた