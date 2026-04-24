【その他の画像・動画等を元記事で観る】 Snow Manの宮舘涼太が『月刊TVガイド』6月号（4月24日発売）の表紙＆巻頭グラビアに登場している。 ■インタビューでは、文鳥とのコミュニケーションの取り方についてのトークも 主演ドラマ『ターミネーターと恋しちゃったら』が人気沸騰中の宮舘涼太。演じる時沢エータが文鳥と一緒に暮らしていることにちなみ、鳥かごをご用意。美しい