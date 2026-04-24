【写真＆動画】フェンディ2026年春夏コレクションを着こなす目黒蓮／『UOMO』表紙ビジュアル＆コメント動画 『UOMO』の公式Instagramが更新され、6月号に登場する目黒蓮（Snow Man）のアザーカットが先行公開された。 ■目黒蓮、フェンディの春夏コレクションを着こなす 公開された写真で目黒は、くすみグリーンのセットアップを着用。胸元には白いフラワーモチーフがあしらわれ、やわらかな色合い