愛媛銀行 [東証Ｐ] が4月24日後場(13:00)に業績・配当修正を発表。26年3月期の連結経常利益を従来予想の79億円→106億円(前の期は78.3億円)に34.2％上方修正し、増益率が0.8％増→35.3％増に拡大し、11期ぶりに過去最高益を更新する見通しとなった。 会社側が発表した上方修正後の通期計画に基づいて、当社が試算した10-3月期(下期)の連結経常利益も従来予想の39.6億円→66.6億円(前年同期は44億円)に68.2％増額し、一転し