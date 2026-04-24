モバイルファクトリー [東証Ｓ] が4月24日後場(13:00)に決算を発表。26年12月期第1四半期(1-3月)の連結経常利益は前年同期比16.6％増の2億円に伸びたが、通期計画の11.8億円に対する進捗率は17.3％となり、5年平均の16.7％とほぼ同水準だった。 直近3ヵ月の実績である1-3月期(1Q)の売上営業利益率は前年同期の25.6％→27.9％に上昇した。 株探ニュース