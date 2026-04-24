トーメンデバイス [東証Ｐ] が4月24日後場(13:00)に決算を発表。26年3月期の連結経常利益は前の期比80.6％増の133億円に拡大し、27年3月期も前期比8.8％増の145億円に伸びを見込み、2期連続で過去最高益を更新する見通しとなった。3期連続増収、増益になる。 同時に、今期の年間配当は前期比60円増の600円に増配する方針とした。 直近3ヵ月の実績である1-3月期(4Q)の連結経常利益は前年同期比2.9倍の29.1億円に