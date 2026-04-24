清水建設 [東証Ｐ] が4月24日後場(13:00)に業績・配当修正を発表。26年3月期の連結経常利益を従来予想の1110億円→1223億円(前の期は716億円)に10.2％上方修正し、増益率が54.9％増→70.7％増に拡大する見通しとなった。 会社側が発表した上方修正後の通期計画に基づいて、当社が試算した10-3月期(下期)の連結経常利益も従来予想の708億円→821億円(前年同期は529億円)に15.9％増額し、増益率が33.8％増→55.1％増に拡大す