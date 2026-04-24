24日13時現在の日経平均株価は前日比234.61円（0.40％）高の5万9374.84円で推移。東証プライムの値上がり銘柄数は567、値下がりは954、変わらずは47と、値下がり銘柄数が値上がり銘柄数を大幅に上回っている。 日経平均プラス寄与度トップはアドテスト で、日経平均を121.89円押し上げている。次いでイビデン が89.84円、ファストリ が44.25円、ＳＢＧ が34.59円、フジクラ が27.96円と続く。 マイナス寄与度は29.47円