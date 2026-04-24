JRAは24日、第57回（GII、京都芝1600m）の枠順を発表した。復帰を期すアドマイヤズームは5枠9番、重賞2勝目を目指すウォーターリヒトは5枠10番、京都巧者のオフトレイルは1枠2番から発走する。 ■頭数によって内外で差 2016年以降、京都開催だった8回において、どの枠からも複数好走馬が出現しており、内外フラット。また今年同様にCコースで行われたのは6回あり、1～4枠【3.3.3.20】、5～