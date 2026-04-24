市販薬と成分がほぼ同じ「OTC類似薬」の自己負担を上乗せすることなどを盛り込んだ健康保険法などの改正案が、衆議院の厚生労働委員会でさきほど採決がおこなわれ、賛成多数で可決しました。健康保険法などの改正案は、出産費用を全額、公的な医療保険で賄うための制度や市販薬と成分がほぼ同じ「OTC類似薬」の一部で患者の自己負担を上乗せすることが盛り込まれています。出産費用については、現在子ども1人につき50万円の一時金