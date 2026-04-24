東京女子プロレスは23日、東京・千代田区の神田明神文化交流館で「YES！WONDERLAND’26」（5月4日、後楽園ホール）に向けた記者会見を開催し、ジ・インスピレーション（ジェシー・マッケイ＆キャシー・リー）の保持するプリンセスタッグ王座に挑む白昼夢（辰巳リカ＆渡辺未詩）がタイトル戦への意気込みを語った。渡辺は「今回白昼夢でベルトに挑戦するのは去年の夏（7・21大田区）ぶりになります。気が付けば、私たちも白