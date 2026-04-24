和歌山競輪のF2モーニングは24日、2日目を終えた。A級準決勝6Rは49歳のベテラン、中村一将（兵庫）がほぼ1周を単騎で駆け抜け、貫禄を示した。展開は近畿ライン3車の先頭で打鐘前に5番手。2センターから仕掛けて残り1周のホームで先頭へ躍り出た。ラインの後続が離れ、中川聖大（27＝福岡）ら2車の九州勢にハマられる厳しい展開。それでも、ためらわずに踏み続けて中川を少し引き離したまま直線へ。堂々と押し切った。「き