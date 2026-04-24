【FORM-ISM クロノ・トリガー クロノ 完成品フィギュア】 9月 発売予定 価格：8,800円 【FORM-ISM クロノ・トリガー マール 完成品フィギュア】 9月 発売予定 価格：8,800円 スクウェア（現スクウェア・エニックス）のRPG「クロノ・トリガー」よりクロノとマールのフィギュアが登場。あみあみなどで予約受