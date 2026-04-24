Photo: ハル 計算なんてiPhoneで十分、そう思っていました。ですが家計簿をつけていると、正しい数字を押せている手応えがないことや、通知で計算に集中できないなど、スマホならではのストレスが積もっていきました。「…そうだ、電卓買おう」そうして購入したのが、8bitDO （エイトビットドゥ）の「Retro 18 Mechanical Numpad（レトロ18 メカニカルナンパッド）」（8,690円 税込）。打鍵