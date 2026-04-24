【東映ゲームズ 初パブリッシングタイトル】 4月24日 公開 東映はゲーム事業「東映ゲームズ」が初めてパブリッシングする3つのゲームタイトルを4月24日に公開した。いずれも東映の既存IPではなく、全てオリジナル作品となる。 KILLA 戦災で孤児院を焼かれた少女「ヴァルハラ」が、惨殺された師匠が残した「ラを殺せ」という言葉に導かれた先の島で起きる物語を描く