これは筆者自身の体験談です。忙しい日常に追われながらも、家事をこなしていたある日、5歳の息子から思いがけず感謝の言葉をもらいました。その一言に心が温かくなり、普段は気づかない家族との絆の大切さを再認識しました。 5歳の息子からのありがとう 忙しい毎日、家事に追われていたある日のこと。夫が帰宅する時間が迫り、夕食の準備や洗濯物を畳んでいる最中に突然、5歳の息子が部屋に入ってきました。真剣な表情で「