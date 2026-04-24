アメリカとイランの間で封鎖と開放を繰り返すホルムズ海峡だが、2026年4月23日放送の「情報ライブミヤネ屋」（日本テレビ系）では、その影響で日本の経済に与える最悪のシナリオを想定した。韓国では公用車の使用制限、フィリピンは国家エネルギー非常事態宣言を出しているが、日本の場合はどうなるのか。専門家は、国民の過剰反応を避けたい、それによる景気の悪化も心配だという。自粛要請によるパニックを避けたい、景気の悪化