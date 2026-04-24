合同会社triは2026年4月23日、「2026年新卒社員の入社直後の意識調査」の結果を発表した。調査は2026年4月15〜20日に実施。今春、従業員数300名未満の企業に新卒入社した社員135人から回答を得た。調査の結果、8割以上の新卒社員が「研修があった」と回答している一方で、約4割が「3年以上働き続けるイメージ」を持てていないという、中小企業における理想と現実の深刻なギャップが明らかになった。働き始めたら「悪い意味でのギャ