タレントの藤本美貴が23日、自身のインスタグラムを更新。夫・庄司智春の豪快で愛情がこもった手料理に感激したことを明かした。 【写真】愛情もボリュームもたっぷりな親子丼＆味噌汁 「旦那さんが作ってくれた親子丼とお味噌汁」と記し、茶碗のご飯の上に具がたっぷりと乗った親子丼とワカメが入った味噌汁の写真を掲載。「子供達も大好きな親子丼♡」とつづり、「最高にありがてぇー♡♡ϖ