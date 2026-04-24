飲食店の経営、食料品の仕入販売及び加工販売を手がける株式会社コロワイドはこのほど、20～60代の社会人500人を対象に「職場のランチに関する調査」を実施、結果を公表した。 【写真】みんないくらかけてる？ランチの平均金額 仕事がある日のランチ外食頻度については、「ほとんど外食しない(43.2％)」が最多で、「週1日程度」が10.6％、「週5日以上」が10.4％で続いた。男性(36.1％)に比べて女性(50.4％)の方が外食