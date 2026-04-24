“存在しない名作ドラマ”を勝手に作って届ける企画『架空名作劇場』の第2弾として、松田好花の日向坂46卒業後初となる主演ドラマ『架空名作劇場「まりとっつぁん」』を放送。90年代に朝の連続テレビドラマとして放送されたという設定となる本作の語りを友近が務めることも明らかとなり、追加キャストも発表された。【写真】90年代に朝ドラとして放送されたという設定の「まりとっつぁん」キャスト陣昨年8月に放送された第1弾