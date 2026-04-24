23日夜、大町市の国道で自転車に乗っていた女性が後ろから来た車にはねられ、大けがをする事故がありました。車は現場から走り去っていて、警察はひき逃げ事件として捜査しています。警察によりますと、23日午後9時半ごろ、大町市常盤の国道147号で20代の女性が自転車で車道の左側を走行していたところ、後ろから来た車にはねられました。女性は右腕を骨折する大けがをしました。車の運転手は救護しないまま現場から走り去ったとい