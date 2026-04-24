バレーボールＳＶリーグ男子の大阪ブルテオン（Ｂ）は２４日、元日本代表のオポジット清水邦広（３９）が、２０２５-２６ シーズンの終了をもって現役を引退することを発表した。引退セレモニーや会見については、チャンピオンシップ準決勝の勝敗が決定する５月１０日、または１１日の試合後、ならびに「2025-26 OSAKA BLUTEON CLUB 感謝デー」（５月２０ 日）で実施予定。８月で４０歳になる清水は、福井工大福井高から東海大