諏訪郡富士見町では高校生が育てた苗を販売する恒例の「苗祭り」が開かれました。高校生「ただいまより、苗祭りを開催いたします」富士見町の富士見高校で開かれているのは、園芸科の3年生が育てた苗を販売する「苗祭り」です。これは園芸科の活動を知ってもらおうと、毎年この時期に開かれているもので、生徒が授業で栽培した苗を低価格で地元の人に販売しています。24日は野菜と草花の苗、およそ20種類が用意され、1株100円から2