元乃木坂４６の女優・山下美月が、韓国ロケのオフショットを公開した。山下は２４日までに自身のインスタグラムを更新。自身が表紙を務めた「ＣａｎＣａｍ６月号」発売を告知するとともに「１泊２日の韓国ロケでした〜！」と記し、韓国でのショットをアップ。「爆買いしたり美味しいもの食べたりたのしかったぁ」とつづった。髪をハーフアップにした眼鏡ショットや、口を大きく開けて料理をほおばる姿など、さまざまな表