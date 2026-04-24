ＮＨＫマイルＣ・Ｇ１（５月１０日、東京競馬場・芝１６００メートル）への出走を予定していたキャンディード（牡３歳、栗東・松下武士厩舎、父トーセンラー）は鼻出血により同レース出走を見送ることが２４日、分かった。管理する松下調教師が「鼻出血でやめることにします。復帰は早くて秋頃になりそうです」と明かした。同馬は昨年７月の新馬でデビューＶを飾ると、続く中京２歳Ｓで現Ｇ１・２勝のスターアニスを首差で差し