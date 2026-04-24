「B'z」松本孝弘（65）の最新ショットが公開され、さまざまな反響が寄せられている。【映像】松本孝弘の最新ショット2025年6月11日、「B'z」の公式サイトで体調不良により療養することを発表していた松本。それから約5カ月がたった11月15日からは、B'zのドームツアーに出演しており、ギターを演奏する元気な姿を見せていた。シークレットゲストとして出演2026年4月21日・22日は、EXILEの東京ドーム公演にシークレットゲスト