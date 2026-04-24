航空機内でのモバイルバッテリー発火事故を受け、24日から新たな使用ルールが始まった。機内持ち込みは1人2個までとされ、充電行為は禁止に。航空各社はゴールデンウィークを前に周知を強めている。モバイルバッテリーの新ルール開始4月24日から航空機内でモバイルバッテリーの使用が禁止になる新ルールが始まり、航空各社はルールの周知を呼び掛けている。航空機内でモバイルバッテリーの発火事例が相次いだことを受け、24日から