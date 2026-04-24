【SVリーグ】ウルフドッグス名古屋 3ー0 東レアローズ静岡（4月18日・男子第22節）【映像】顔面を吹っ飛ばす衝撃スパイク… 直後に神対応男子バレーで、弾丸スパイクが顔面を直撃する緊迫の一幕があった。強打を放った選手がすぐさま駆け寄って相手に謝罪する神対応を見せ、怪我もなくプレーは再開された。4月18日に大同生命SVリーグ男子のレギュラーシーズン最終節となる第22節が行われ、東レアローズ静岡は敵地でウルフドッ