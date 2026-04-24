24日、衆議院厚労委員会において、参政党の豊田真由子議員が「質疑における時間の計測方法」について改善を求めた。【映像】国会爆笑の瞬間（実際の様子）質問に立った豊田議員は冒頭、高市総理出席の直前の質疑を振り返り「『時間を過ぎた』という紙を（事務方に）いただいた時に、私もストップウォッチで正確に測っておりまして、まだ38秒残りがございました」と切り出した。さらに豊田議員は「予算委員会の時にも、他の方