中道改革連合の小川代表は24日の記者会見で、食料品の消費税率ゼロについて、2月の衆院選で公約に掲げたことは「極めて重い」として、「今後も政策の1つとして掲げていきたい」との考えを示した。中道は衆院選で食料品の消費税率を恒久的にゼロにすることを公約に掲げたが、階幹事長は19日放送のBS番組の中で、「途中でやめるということがないように恒久的な財源を見つけた上でやるべきではないか。ただ、それが本当に見つかるのか