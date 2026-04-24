女優齊藤京子（28）が24日までにインスタグラムを更新。料理にハマっている中、新たな手料理を披露した。齊藤はストーリーズに「今日はゴーヤーチャンプル作ってみました栄養たっぷり補給」と記し、一皿をアップ。最近は手料理の投稿も多く「最近料理投稿を褒めていただけてとてもうれしいです言われるとますますやる気出ます自炊してから肌荒れもなくなりました」とつづった。最近では、めんたいこパスタや、旬のホタル