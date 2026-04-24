東映は24日、21日に設立を発表したゲーム事業ブランド「東映ゲームズ」初のパブリッシングタイトルとなる3作品を発表した。東映は設立発表段階で、PCゲーム領域に挑戦するとし、世界最大のPCゲームプラットフォーム「Steam」で展開すると明らかにした。その後は、Nintendo SwitchやPlayStation、Xboxといった家庭用ゲーム機への展開も予定していると説明した。さらに「目指すのは、ゲームを起点とした、世界を熱狂させる新しいIPの