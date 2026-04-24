アントワーヌ・グリーズマンの今シーズン限りでの退団が発表されたアトレティコ・マドリードでは、彼に代わるチャンスメイカーの獲得が今年夏の移籍市場での重要課題となっている。こうした中、ドイツ紙『Bild』によれば、ボルシア・ドルトムントのユリアン・ブラントがアトレティコ首脳陣の中で獲得候補の上位にリストアップされているという。1996年5月生まれで現在29歳のブラントは、2019年7月にレヴァークーゼンからドルトムン