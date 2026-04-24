今夏の北中米W杯を戦うチームの1つであるコロンビア代表。グループKでポルトガル代表と同組となっているが、ウズベキスタン代表やDRコンゴ代表といった新興チームとも同組であり、決勝トーナメント進出には期待がかかる状況だ。しかし、10番を背負うエースの状態は芳しくないようだ。MFハメス・ロドリゲスはMLSのミネソタ・ユナイテッドへ移籍したばかりだが、なかなか出場機会を得られない。リーグ戦先発出場は9試合で一度もなく