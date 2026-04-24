ユルゲン・クロップ前監督時代の主力選手達が相次いでリヴァプールを離れようとしている。既にモハメド・サラー、アンドリュー・ロバートソンが今シーズン限りでの退団を発表しているが、ここへ来て守護神のアリソン・ベッカーにも移籍の可能性が浮上している。移籍市場に精通したイタリア人ジャーナリストのマッテオ・モレット氏のSNS上での投稿によれば、アリソンはユヴェントスと今年夏の移籍について口頭で合意に達したという