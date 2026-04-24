レアル・マドリードがヴィニシウス・ジュニオールと新たな長期契約を結ぶことで基本合意に達したとイギリスメディア『Sky』が報じている。レアルとヴィニシウスとの現在の契約は、2027年6月末までとなっている。そのため、両者は約1年前から契約延長についての話し合いを重ねてきたが、ヴィニシウスが給与の大幅な増額を頑なに主張したことから交渉は難航し、これまで二度にわたって中断していた。しかし、『Sky』によれば、ここへ