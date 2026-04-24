難波里奈による『純喫茶ランチ』（河出書房新社）が4月24日（金）に発売される。 【画像】『純喫茶ランチ』の中身を一部公開 純喫茶ブームを牽引する著者・難波里奈が、とっておきのランチが楽しめる名店を厳選して紹介。スパゲッティやオムライス、カレー、ハンバーグ定食など、どこか懐かしい一皿たち。本書では39店の純喫茶、料理とデザート77皿を紹介している。 39店すべてに店主インタビュ&