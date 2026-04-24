ハンドメイドマーケットプレイス「Creema」の運営などを手掛けるクリーマは12月12日と13日の2日間、大阪・国際展示場インテックス大阪にて、「HandMade In Japan Fes’大阪」を初開催する。【画像】ハンドメイドの「バッグチャーム」ほかアイテム紹介同フェスは、全国各地で創作活動に取り組む約3000人ものクリエイターが一堂に会し、オリジナル作品を展示販売する日本最大級のクリエイターの祭典。2013年に東京ビッグサイトで