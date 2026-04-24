モデルのマギーが24日、東京・バーニーズ・ニューヨーク銀座本店で行われる編集型ポップアップイベント『St. Barneys Islands（セント バーニーズ アイランズ）』にトラベルファッションナビゲーターとして来場。さまざまな事業を手掛け幅を広げ続けているマギーが、活動の中で壁に感じたことを明かした。【写真】スタイル抜群！さわやかなブルーを大人上品に着こなすマギーモデル業だけでなくコスメプロデュースやインテリア