韓国の7人組グループ・BTSは23日午後9時、公式チャンネルおよびGlobal Superfan Platform「Weverse」にて、オリジナルバラエティコンテンツ『Run BTS! 2.0』（韓国語でタリョラバンタン）の第1話を公開した。【動画】ついに始まった！『Run BTS! 2.0』「笑いすぎて頬が痛いよ」本エピソードでは、7人のメンバーが共に休息を楽しみながら友情を深める姿が描かれている。久しぶりに完全体で集結したメンバーたちは、変わらぬケミ