MetaやOpenAIが独自のAIチップを開発しており、Anthropicも独自のAIチップを開発していることが報じられています。新たに、イーロン・マスク氏が率いるSpaceXもAIのために独自のGPU製造に取り組もうとしていることが、ロイターの報道により明らかになりました。Exclusive: SpaceX targets in-house GPUs as it warns investors of chip supply, costs | Reutershttps://www.reuters.com/business/autos-transportation/spacex-tar