グラビアタレントのちとせよしのが、4月24日発売のグラビア写真集シリーズ『旬撮GIRL vol.29〜推しをどう撮る？〜』に登場し、雪を舞台にした撮影で存在感を放っている。濡れた肌やボディラインを際立たせたカットで、冬ならではのシチュエーションを生かした表現を見せている。【写真】短パンコーデで大胆な太ももラインを披露する篠崎彩奈同作は旬の美女6人が出演する人気シリーズの第28弾。ちとせは「雪国な女」をテーマに