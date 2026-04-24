クレイジーケンバンドは24日、公式サイト、SNSを更新。メンバーの河合わかばの体調不良と休養を発表した。「お知らせ」と題したリリースをアップ。「この度、メンバーの河合わかばが体調不良により医療機関を受診したところ、医師より療養が必要との診断を受けました」「これを受け、本人、メンバー、およびスタッフで協議した結果、まずは回復を最優先に考え、しばらくの間休養させていただくこととなりました」と経緯を明