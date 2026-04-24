世界的に活躍するギタリストのＭＩＹＡＶＩが公開した“タトゥー×眉なし姿”が話題を呼んでいる。２４日までに自身のインスタグラムを更新したＭＩＹＡＶＩ。眉なしの顔と、「天上天下唯我独尊」「色即是空」などの漢字がデザインされたタトゥー姿を披露した。この投稿には「ＭｉｓｔｒｕｌｙｔｈｅＧｏｄｏｆＢｅａｕｔｙｄｅｓｃｅｎｄｉｎｇｔｏｅａｒｔｈ（＝Ｍはまさに地上に降り立った美の神である