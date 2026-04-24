昨今ノリに乗っているスズキ。インド工場で生産したクルマを日本に“逆輸入”する戦略が奏功している。とりわけ「最強コスパ」の呼び声高いのが、「eビターラ」だ。政府の大盤振る舞い補助金で、どれほど“値下がり”するのか？「安かろう悪かろう」のクルマではないのか、ロードテストを行ってチェックしてみた。【前編】（ジャーナリスト井元康一郎）「輸入車」の1位がスズキの快挙日本輸入自動車組合は4月7日、2025年度の新